Incendio Stromboli, dalla fiction alla tragedia. Ambra Angiolini in lacrime: “resto qui per dare una mano”

27 Maggio 2022 11:11

La testimonianza del regista Marco Pontecorvo: “so che il vento cambiava direzione continuamente e quando, con il buio, i Canadair ci hanno abbandonato senza riuscire a spegnere le fiamme, ci siamo trovati in un incubo”

La gente di Stromboli si è rimboccata le maniche per salvare quel poteva essere salvato dopo il devastante incendio che si è abbattuto sull’isola. “Un danno così non lo aveva mai fatto neppure il vulcano”, giurano i residenti che da sempre popolano il luogo. A provocare la rabbia degli isolani, secondo voci sulle quali si sta muovendo la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, è il fatto che da un piccolo fuoco acceso da una troupe che è sull’isola delle Eolie per girare la fiction Rai “Protezione Civile”. E mentre si cerca di fare chiarezza sui responsabili a poche ore dal disastro ambientale arrivano anche le parole lasciate a La Repubblica di Ambra Angiolini, impegnata nel cast della serie, e del regista Marco Pontecorvo. Ambra piange al telefono e cerca di raccontare come ha vissuto quei momenti: “sono qui, con la gente dell’isola a dare una mano. Sul set in quel momento non c’ero ma, le assicuro, non è stata una notte facile”.

I carabinieri hanno ascoltato anche la versione del regista Marco Pontecorvo e alcuni membri della troupe che quando è scoppiato l’incendio erano sul set. Pontecorvo, su Repubblica, si è detto devastato: “sono distrutto, devastato, angosciato. Non erano in atto riprese ma solo la preparazione per la scena da girare poco dopo. Scena che esisteva sulla sceneggiatura ed era prevista nella maniera in cui la stavamo approntando per quella giornata come da nostro ordine del giorno. Devo ancora ricostruire quello che è successo perché ero sul set ma distante. So che il vento cambiava direzione continuamente e quando, con il buio, i Canadair ci hanno abbandonato senza riuscire a spegnere le fiamme, ci siamo trovati in un incubo”.