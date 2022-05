Il Museo diocesano di Reggio Calabria partecipa alle Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico

9 Maggio 2022 13:34

Dal 15 al 22 maggio si celebrano in Italia le Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico aventi quest’anno per tema #visionidicomunità. Il Museo diocesano di Reggio Calabria partecipa all’iniziativa nazionale presentando nell’occasione gli esiti di un PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) condiviso nel corrente anno scolastico con il Liceo classico “Tommaso Campanella”, ai sensi di apposita Convenzione tra la Scuola e l’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova.

Il Progetto di Alternanza Scuola/Lavoro ideato e proposto dal Museo diocesano declina una particolare ‘visione di comunità’, fondata sul recupero della memoria di arte e storia del territorio, a partire dall’indagine delle fonti per giungere alla promozione di una fruizione condivisa e allargata del patrimonio. Quale migliore e più lungimirante #visionedicomunità se non quella che sollecita le nuove generazioni ad essere protagoniste e artefici di un fattivo dialogo con le istituzioni culturali cittadine, al servizio della collettività, quale espressione di cittadinanza attiva?

Lunedì 16 maggio h 10,30 nell’Aula Magna del Liceo Campanella sarà illustrato il PCTO Chiese aperte: l’arte racconta che il Museo diocesano ha condiviso con gli studenti della classe IV D (Sezione Cambridge). I ragazzi hanno realizzato l’audioguida multimediale e interattiva della Basilica Cattedrale di Reggio Calabria, pubblicandola su piattaforma digitale gratuita Izi TRAVEl (cfr. https://izi.travel/it/app).

Interverranno Maria Rosaria Rao, Preside del Liceo, mons. Fortunato Morrone, Arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, e mons. Demetrio Sarica, Parroco della Basilica Cattedrale. Il Progetto sarà illustrato da Lucia Lojacono, Direttrice del Museo diocesano, da Elisa Bonacini, esperta di storytelling digitale dei beni culturali, dai docenti Paola Messineo (Storia dell’arte) e Monika Mojtova (Inglese) e dagli studenti della classe IV D. La realizzazione dell’audioguida bilingue della Cattedrale di Reggio Calabria attesta la capacità dei ragazzi coinvolti, opportunamente guidati da tutor ed esperti, di coniugare la ricerca storico-artistica con l’utilizzo di tecniche e linguaggi multimediali al passo coi tempi.