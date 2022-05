Diamante, un gioiello rosa: il Giro d’Italia saluta la Calabria! | FOTO

13 Maggio 2022 11:19

Il Giro d’Italia saluta la Calabria: oggi la partenza da Diamante e l’arrivo a Potenza, continua la risalita in rosa dello Stivale

Dopo la tappa Palmi-Scalea, il Giro d’Italia continua la sua risalita dello Stivale e si appresta a salutare la Calabria. Oggi la partenza da Diamante per sconfinare in Basilicata alla volta di Potenza, traguardo odierno. Una tappa decisamente impegnativa con 4510 metri di dislivello complessivi contenuti in 196 km di percorso, da affrontare il Passo della Colla, il Monte Sirino, la Montagna Grande di Viggiano e la salita di Sellata. Diamante omaggia il Giro d’Italia con una buona risposta di pubblico e si tinge per un giorno di rosa, il colore simbolo della corsa. Appuntamento al prossimo anno, con la Calabria ancora protagonista… si spera!