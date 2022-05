Reggio Calabria, il 5 giugno i volontari di Plastic Free puliranno la spiaggia di Catona

31 Maggio 2022 12:27

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente (5 giugno), i volontari di Plastic Free puliranno la spiaggia antistante la piazzetta “Tre Fontane” a Catona

Domenica 5 giugno, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, i volontari di Plastic Free e Differenziamoci Differenziando si incontreranno sul lungomare di Catona per continuare il proprio impegno di sensibilizzazione sulla pericolosità della dispersione dei rifiuti nell’ambiente con un nuovo e speciale evento di raccolta rifiuti. Il 5 giugno, infatti, ricorrerà la Giornata Mondiale dell’Ambiente e Plastic Free sarà presente in tutta Italia con iniziative organizzate in oltre 70 città. L’Italy Walk, o passeggiata ecologica, invaderà la penisola da nord a sud con appuntamenti di pulizia e riqualificazione nelle diverse città italiane.

A Reggio Calabria, l’area scelta per l’intervento dell’associazione blu è il lungomare di Catona, più precisamente la spiaggia antistante la piazzetta “Tre Fontane”, che versa attualmente in uno stato di importante criticità. L’appuntamento è alle 9:30 nella spiaggia di fronte la piazzetta. L’evento sarà aperto a grandi e piccini. Per partecipare è necessario registrarsi sul sito dell’associazione e cliccare su “Partecipa” all’evento al link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/1721/5-giu-reggio-di-calabria .

Si consiglia di portare con sé dei guanti da lavoro, un cappello e una borraccia con l’acqua. Tutto il resto dell’occorrente verrà fornito da parte delle associazioni e da Teknoservice che si ringrazia per la collaborazione. L’evento è autorizzato dal Comune di Reggio Calabria.