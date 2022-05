I vertici I.N.A. ricevuti in Africa dal Console Italiano Guido Donà, donato il simbolo della Regione Calabria

11 Maggio 2022 11:29

È stata l’occasione per donare il gagliardetto raffigurante il logo della Regione Calabria

Tra i contatti diplomatici internazionali che sono occorsi per organizzare la missione umanitaria in terra d’Africa, c’è quello di Sua Eccellenza il Console Guido Donà che ieri ha ricevuto i membri della Delegazione INA per fare il punto della situazione. Al termine del tavolo operativo diretto da M.P. Giulio Cerchietti, il presidente dell’Istituto Festicini, ha consegnato al Console il gagliardetto raffigurante il logo della Calabria. “Un onore è una gioia poter consegnare a Sua Eccellenza il simbolo della nostra Regione. L’On. Irto Nicola, nostro membro I.N.A., che ha aiutato questa delegazione internazionale, mi ha incaricato di consegnarli alle autorità con cui abbiamo preso i contatti.” Ha dichiarato il Festicini aggiungendo “sono felice di poter portare, come anche fatto in Terra Santa, il massimo simbolo della nostra regione in quanto onorato di poter parlare di calabria a livello internazionale e poter mostrare, insieme ai miei collaboratori, il bello della nostra terra”.