Guerra Ucraina, maggioranza Draghi spaventata dai sondaggi. Della Vedova: “c’è chi è pronto a mollare Kiev”

4 Maggio 2022 18:14

La maggioranza del governo Draghi vacilla sulla guerra in Ucraina: i sondaggi politici negativi rischiano di far cambiare idea a qualche partito

Passati ampiamente i due mesi dall’inizio della guerra in Ucraina, conflitto che sembrava dovesse durare entro le tempistiche di una “guerra lampo”, ma trasformatosi in una battaglia ben più lunga e logorante, le posizioni delle forze politiche italiane rischiano di vacillare.

È quanto sostiene Benedetto Della Vedova, sottosegretario agli Esteri e segretario di Più Europa, che alla Camera ha invitato la maggioranza a non orientare il proprio pensiero sulla guerra in Ucraina in base all’andamento dei sondaggi politici. “Dobbiamo sostenere la resistenza Ucraina e mi spiace che in queste ore ci siano forze di governo che cominciano a mollare il colpo, magari sulla scia di qualche sondaggio negativo. – ha dichiarato Della Vedova – Non vorrei che qualcuno cominci a pensare di smettere di sostenere proprio adesso la resistenza Ucraina e che, tutto sommato, Putin può pure prendersela“.