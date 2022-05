Gratteri, progetto di attentato: associazioni in piazza a Roma per il procuratore

23 Maggio 2022 15:54

Il flash mob di solidarietà si è tenuto questa mattina in piazza Santi Apostoli

Si è tenuto oggi il flash mob in piazza Santi Apostoli a Roma a sostegno del procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri e di tutti i magistrati e le forze dell’ordine che rischiano la vita contro il crimine organizzato. All’iniziativa, in reazione all’annuncio di un progetto terroristico di attentato alla vita di Gratteri, esponenti di organizzazioni della società civile di tutta Italia. “Il magistrato simbolo della lotta contro la ndrangheta oggi più che mai rischia la sua vita e la società civile italiana ha deciso di scendere in campo mobilitandosi”. Così gli organizzatori della manifestazione che hanno aggiunto: “è solo la prima tappa di un percorso che sta aggregando una rete a livello nazionale di tutte le organizzazioni che si riconoscono in questo dovere civico di proteggere Nicola Gratteri e tutte le persone che rischiano la vita contro le mafie. L’obiettivo è arrivare a breve a un grande evento pubblico di mobilitazione civica. Chiediamo che la lotta contro tutte le mafie diventi un obiettivo prioritario del governo. Chiediamo che Nicola Gratteri e tutti i magistrati in prima linea vengano difesi, valorizzati e non siano vittima di isolamento istituzionale in futuro”.

Durante il flash mob collegamenti con eventi svolti in parallelo in tutta Italia, tra questi: Acli, Comitato Addiopizzo, Addiopizzo Travel, Agapanto APS Roma, AITR, Associazione Andiamo Avanti, Arci Servizio Civile Calabria, Assifero – Associazione italiana delle fondazioni ed enti filantropici, Casa Internazionale delle Donne, Cco – Crisi Come Opportunità, CIES Onlus, Centro per l’Autonomia cooperativa sociale, Comitato Don Peppe Diana, Comunità Progetto Sud, fondazione Corte delle Madri, E.V.A. Cooperativa Sociale, Federsolidarietà – Confcooperative, Gaiaitalia puntocom edizioni, GOEL – Gruppo Cooperativo, Human Foundation, movimento M24A Equità Territoriale, Legambiente, Consorzio Cooperativo Nausicaa, NEXT – Nuova Economia per Tutti, Nuova Cooperazione Organizzata – NCO consorzio di cooperative sociali, Pastorale per i Problemi Sociali e il Lavoro – Calabria, associazione Penelope, Progetto Policoro Calabria, rete Recovery Sud, Slow Food Italia, Terra Dea di San Giorgio a Cremano, Unicobas, comitato #versoil23maggio, Centro studi Rossanese Vittorio Bachelet.