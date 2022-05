Gli studenti dell’Istituto “Evemero da Messina” alla mostra “Images that change the world”

19 Maggio 2022 15:20

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Evemero da Messina” hanno visitato la mostra “Images that change the world” inaugurata presso l’Atrio del Rettorato

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Evemero da Messina”, accompagnati dai docenti e dalla Dirigente prof.ssa Angella Mancuso ed accolti dal Prorettore vicario, prof. Giovanni Moschella e dalla Prorettrice al Welfare, prof.ssa Giovanna Spatari, hanno visitato la mostra “Images that change the world” inaugurata presso l’Atrio del Rettorato. La mostra del fotografo svedese Tomas Gunnarsson, che resterà in esposizione fino al 23 maggio, è organizzata dallo Swedish Institute (Svenska Institutet) e promossa dall’Ambasciata di Svezia. La dott.ssa Susanna Tavazzi, rappresentante dell’Ambasciata ne ha illustrato i contenuti insieme al prof. Lorenzo Lozzi Gallo, specialista di lingue e culture nordiche. L’obiettivo della mostra è quello di raccontare le storie della popolazione della città svedese di Gävle superando consuetudini ufficiali in base alle quali le foto rappresentavano donne e uomini associandoli quasi sempre a determinati ruoli professionali. In una società aperta, il rispetto per le persone diventa responsabilità di ognuno e l’iniziativa evidenzia l’importanza della consapevolezza nell’uso delle immagini e del linguaggio.