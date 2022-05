19 Maggio 2022 13:01

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – ‘Quando vedo che nelle nostre carceri fino al 40% dei reclusi è in attesa di giudizio, mi vengono i brividi. Allora i referendum sono uno stimolo in più, una sferzata necessaria al Parlamento. Per la mia cultura meglio liberare mille colpevoli che punire un innocente. La libertà individuale deve essere un faro”. Così il senatore Pd Andrea Marcucci durante la presentazione in Senato del suo libro Io sono un liberale (Piemme) con Anna Finocchiaro.