Giro d’Italia, Demare firma il bis dopo Messina: il francese si prende anche Scalea! | CLASSIFICA

12 Maggio 2022 18:00

Arnaud Demare vince anche in Calabria: il ciclista francese, dopo il successo di Messina, trionfa anche a Scalea. Caleb Ewan arriva un millimetro dietro

Il Giro d’Italia attraversa lo Stretto di Messina e, una volta salutata la Sicilia, riparte dalla Calabria. La tappa odierna, la 6ª nel calendario della Corsa Rosa, parte da Palmi e arriva a Scalea. Una tappa tappa piuttosto soft, 192 km essenzialmente pianeggianti, con l’unica salita rappresentata dall’ascesa che da Mileto porta all’Aeroporto Razza di Vibo Valentia. Il gruppo si gode il sole e il colpo d’occhio della costa calabrese, andando anche a una velocità più bassa di quanto segnalassero le prospettive indicate nella crono tabella. Una gara a risparmio energetico in vista delle prossime tappe, a partire dalla Diamante-Potenza di domani, ben più dure. La gara si accende solo nel finale per la volata conclusiva. Jacopo Guarnieri fa un gran lavoro per Arnaud Demare che battaglia con Caleb Ewan e lo supera di un millimetro (e anche meno) sul traguardo conclusivo. Il francese, dopo Messina, trionfa anche a Scalea. Completa il podio Mark Cavendish, poco dietro. Niente da fare per Fernando Gaviria che non riesce a prendere parte alla volata e appare furibondo nelle retrovie. Juan Pedro Lopez mantiene la maglia rosa.

La classifica del Giro d’Italia 2022

1) Juan Pedro Lopez 23H 23′ 40”

2) Lennard Kamna 38”

3) Rein Taaramae 58”

4) Simon Philip Yates 01’42”

5) Mauri Vansevenant 01’47”

6) Wilco Kelderman 01’51”

7) Joao Pedro Goncalves Almeida 01’54”

8) Pello Bilbao Lopez de Armentia 01’56”

9) Richie Porte 02’04”

10) Romain Bardet 02’06”

11) Richard Carapaz 02’06”

12) Mikel Landa Meana 02’15”

14) Jai Hindley 02’16”

17) Alejandro Valverde 02’23”

19) Giulio Ciccone 02’32”

20) Domenico Pozzovivo 02’37”

21) Emanuel Buchmann 02’39”

23) Pavel Sivakov 03’14”

30) Vincenzo Nibali 04’16”

32) Diego Ulissi 05’18”

36) Bauke Mollema 05’49”

43) Valerio Conti 08’01”

45) Tom Dumoulin 08’20”

51) Davide Formolo 10’27”

88) Mathieu van der Poel 21’48”