Giro d’Italia a Messina: Demare nell’albo dei campioni, tutti i vincitori in riva allo Stretto

11 Maggio 2022 16:00

Demare trionfa al traguardo di Messina: la città peloritana vanta una lunga storia di vincitori di tappa al Giro d’Italia, ripercorriamola

Conclusa la tappa del Giro d’Italia Catania-Messina, con il successo di Demare sul traguardo della città peloritana. Quello di Demare è l’ultimo dei nomi di chi ha alzato le braccia al cielo in riva allo Stretto in questi 105 anni di Giro d’Italia. Messina vanta, infatti, una lunga tradizione legata alla Corsa Rosa iniziata addirittura nel 1930 in cui fu però città di partenza della tappa Messina-Catania. L’anno successivo Luigi Marchisio trionfò nella Palermo-Messina, stage in cui la città fu per la prima volta sede dell’arrivo. Nel 1949, con la Seconda Guerra Mondiale ormai alle spalle, Sergio Maggini si aggiudicò la Catania-Messina.

Per ritrovare Messina fra tappe del Giro serve scorrere gli archivi fino al 1976, anno in cui Rik van Linden vinse nella tappa Cefalù-Messina. Jeroen Blijlevens, nel 1999, si prende l’ultimo successo messinese prima del cambio di secolo nella tappa Catania-Messina: quel Giro d’Italia passò alla storia per l’estromissione di Marco Pantani a Madonna di Campiglio. L’ultima volta che Messina ha visto un arrivo del Giro d’Italia era il 2017: successo con sgasata di Fernando Gaviria nella tappa Pedara-Messina, la 5ª volta che il Giro arrivava nella città peloritana prima della tappa di oggi.