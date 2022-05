Giro d’Italia 2022, Yates vola a cronometro nella 2ª tappa: grande prova di Nibali!

7 Maggio 2022 17:18

Simon Yates domina la cronometro di Budapest, seconda tappa del Giro d’Italia 2022: completano il podio van der Poel e Dumoulin. Ottima prova per Nibali

Dopo l’inizio scoppiettante nella giornata di ieri, che ha visto il successo di Van der Poel a Visegrad, il Giro d’Italia continua nella seconda delle tre tappe che si svolgeranno in Ungheria prima di sbarcare in Italia e risalire la Penisola partendo dalla Sicilia. Prima prova a cronometro per i ciclisti, 9.2 km da Pest a Buda, partendo dalla famosa Piazza degli Eroi per poi costeggiare il Danubio e affrontare gli ultimi 1500 metri in salita fino all’arrivo posto in piazza a Buda. Il successo di tappa è andato a Simon Yates con un tempo straordinario di 11’50”. Tre secondi in più per la maglia rosa (mantenuta) Mathieu van der Poel che chiude davanti a Dumoulin (+5). Buona anche la prova di Vincenzo Nibali.