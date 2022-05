Giro d’Italia, Nibali e Pozzovivo on fire sul Blockhaus: si riapre la classifica generale?!

15 Maggio 2022 19:00

Hindley trionfa sul Blockhaus ma i riflettori sono tutti per Nibali e Pozzovivo: i due ‘vecchietti’ finiscono in top 10 e tornano in corsa per la classifica generale

Isernia-Blockhaus, la prima vera tappa appenninica del Giro d’Italia 2022, tante salite complicate nelle quali gli uomini di classifica generale erano chiamati a scoprire le proprie carte. Il successo è andato a Jay Hindley davanti a Romain Bardet e Richard Carapaz, ma i riflettori sono stati per Vincenzo Nibali e Domenico Pozzovivo. I due ‘vecchietti’ del Giro d’Italia, rispettivamente 38 e 40 anni da compiere a novembre, hanno dato spettacolo sul Blockhaus chiudendo in top 10: Pozzovivo si è piazzato 6° a 3 secondi da Hindley, Nibali ha concluso la frazione odierna 8° a 34”. Due ottime prove per i due grandi alfieri del ciclismo del Sud Italia che rilanciano le proprie chance per la classifica generale: vederli trionfare è probabilmente utopia, ma poterli vedere anche solo battagliare per il podio sarà uno spettacolo unico.

Classifica generale Giro d’Italia 2022

1) Juan Pedro Lopez 37H52’01”

2) Joao Almeida 12”

3) Romain Bardet 14”

4) Richard Carapaz 15”

5) Jai Hindley 20”

6) Guillaume Martin 28”

7) Mikel Landa 29”

8) Domenico Pozzovivo 54”

9) Emamuel Bachmann 1’09”

10) Pello Bilbao 1’22”

11) Alejandro Valverde 1’23”

13) Vincenzo Nibali 3’34”

22) Giulio Ciccone 10’12”

23) Pavel Sivakov 10’52”

24) Wilco Kelderman 11’02”

25) Simon Philip Yates 11’11”

29) Bauke Mollema 13’36”

30) Davide Formolo 13’56”