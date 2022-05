Giro d’Italia a Messina, attenzione alla viabilità: i divieti di sosta e di transito del 10 e 11 maggio

9 Maggio 2022 11:08

Il Giro d’Italia torna a Messina: il Comune rende noti nuovi divieti di sosta e divieti di transito per martedì 10 e mercoledì 11 maggio

Il Giro d’Italia è pronto a tornare a Messina e la città peloritana si prepara al grande evento ciclistico. Per i giorni di martedì 10 e mercoledì 11 maggio sono previste nuove limitazioni alla viabilità con l’introduzione di divieti di sosta e di transito legati alla Corsa Rosa.

Divieto di Sosta con rimozione coatta

Martedì e Mercoledì 10 e 11 Maggio dalle 16:00 alle 24:00

Via Garibaldi: dalla via T. Cannizzaro al Boccetta.

Tutte le vie adiacenti a Palazzo Zanca

Piazza Duomo e aree limitrofe

Tutta Piazza Antonello, via S. Agostino e via Oratorio della Pace.

Mercoledì 11 Maggio dalle 8:00 alle 18:00

S.S. 113 via Consolare Pompea, viale della Libertà dall’Annunziata al viale Giosta.

Tutta Piazza Castronovo.

Da Piazza Castronovo per tutto il Corso Cavour compreso Piazza Pugliatti (area Palazzo di Giustizia).

Divieto di Transito

Per tutto mercoledì 11 Maggio

Via Garibaldi e aree limitrofe dal Boccetta alla T. Cannizzaro

Tutte le aree attorno Palazzo Zanca

Piazza Antonello compresa via S. Agostino e via Oratorio della Pace

Piazza Duomo e aree limitrofe