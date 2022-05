Giro d’Italia a Messina, caduta per Sam Oomen: un uomo lo abbatte con un sacchetto | VIDEO

11 Maggio 2022 22:07

Caduta, per fortuna senza conseguenze, per Sam Oomen: il ciclista della Jumbo Visma cade a causa di un uomo che ha provato a passargli un sacchetto

Tante emozioni nella quinta tappa del Giro d’Italia 2022, partita da Catania e conclusa a Messina. Anche se Sam Oomen preferirà dimenticare in fretta quanto accaduto nel finale della frazione. Il ciclista della Jumbo Visma è finito a terra in Corsa Cavour a causa di un episodio a dir poco rocambolesco. Un uomo, nel tentativo di passargli un sacchetto, ha provocato la rovinosa caduta del ragazzo che, per fortuna, è risultato solo un po’ ammaccato. Il video ha fatto il giro… ma dei social! Un episodio senza dubbio sfortunato e totalmente involontario.