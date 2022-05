Giro d’Italia, la presentazione della tappa di Messina: “grande vetrina turistica. Nibali? Deciderà sereno se smettere” | INTERVISTE

6 Maggio 2022 21:31

La 5ª tappa del Giro d’Italia 2022 arriva a Messina: una grande occasione di promozione turistica, sportiva e sociale per la città dello Stretto

Partiti! Il Giro d’Italia 2022 ha avuto inizio quest’oggi da Budapest, per una serie di 3 tappe collocate in Ungheria prima di trasferirsi interamente sul territorio italiano. La risalita dello Stivale inizierà dalla Sicilia, terrà legata a doppio filo al ciclismo, non solo per due grandi campioni come Vincenzo Nibali e Damiano Caruso (purtroppo assente nell’edizione attuale), ma anche per il Giro di Sicilia che ha fatto da antipasto alla Corsa Rosa nelle scorse settimane. La città di Messina ospiterà l’ultima delle due tappe, la numero 5, con partenza da Catania e arrivo presso la città dello Stretto. C’è grande fermento per una frazione che, seppur non presenti grandi difficoltà altimetriche (dopo l’Etna…), rappresenta comunque una splendida occasione di promozione turistica e sportiva per la città peloritana.

L’aspetto tecnico della tappa: sarà l’ultima di Nibali?

Lillo La Rosa, manager del Team Nibali, ha dato il suo parere tecnico sulla tappa: “190 emittenti di tutto il mondo inquadreranno Messina. Un momento importante per la città in una situazione critica, con tanti problemi che conosciamo e che speriamo di poter risolvere. Lo sport diventa strumento per mostrare la faccia migliore di Messina, una città storica.

Il processo di innamoramento verso il ciclismo è spesso partito attraverso il fruscio delle ruote nelle strade d’Italia. Molti ragazzini hanno scoperto così la passione per la bicicletta. Il ciclismo è uno sport di sacrificio, è una metafora della vita, ti abitua ai chiari e agli scuri della vita. L’importante è non mollare e sapersi rialzare. Come Team Nibali il nostro è un messaggio sociale, vogliamo formare i bravi ragazzi del futuro, che sappiano stare accanto alle proprie ragazze e alle proprie mogli, che sappiano far attraversare le vecchiette per strada. Spesso i ragazzi vengono da zone difficili della città, questo ci permette di fornire loro momenti adeguati di crescita.

L’ultimo Giro d’Italia di Nibali? La cosa più opportuna è non aspettarsi nulla. Vincenzo ha già dato molto al ciclismo mondiale, tutte le sue vittorie rimangono in questa straordinaria vetrina. Vincenzo correrà questo Giro e deciderà serenamente sul suo futuro, Rachele ed Emma, moglie e figlia, lo aspettano a casa con ansia. Ogni cosa che farà è ben gradita dai tifosi. Magari avrà anche un occhio per la sua Messina.

Che tipo di tappa dobbiamo aspettarci? Non esistono tappe semplici. Le tappe all’apparenza banali si rivelano vere e proprie trappole. Ci aspettiamo che sia la tappa dello Squalo, anche senza augurarci una vittoria. Vorrei fare un invito alla cittadinanza: ognuno di noi sia parte diligente e intelligente, nessun ciclista che partecipa al Giro d’Italia dovrà rovinarsi la giornata proprio nella nostra città”.

Messina in mondo visione

Intervistato ai nostri microfoni, Francesco Giorgio, organizzatore della tappa di Messina, ha parlato dell’aspetto organizzativo dell’evento: “le grandi manifestazioni servono a far emergere le grandi bellezze di un territorio e la città di Messina presenta bellezze infinite. La possibilità che i ciclisti percorrano la litoranea e l’affaccio al mare per noi sarà una vetrina mondiale. L’altro aspetto di fondamentale importanza è che un grande evento ha senso se lascia qualcosa di importante nel territorio, questo qualcosa è avvicinare i giovani al mondo dello sport. Un modo per promuovere corretti stili di vita, impegnarsi nello sport per far crescere futuri uomini migliori.

La presenza di Vincenzo Nibali avrà influito su RCS per organizzare una tappa a Messina, ma è un segnale che dobbiamo saper cogliere. Messina risponde sempre bene alle sollecitazioni. La città subirà un allentamento sotto il profilo della mobilità, ma nei grandi eventi è più importante l’atmosfera che si vive e la città si abitua. Ci saranno tanti eventi collaterali, il primo è la mostra odierna Make Sport Not War, con un messaggio importante contro la guerra. Da domenica a martedì ci saranno diverse attività sportive per la cittadinanza e le scolaresche che serviranno come percorso di avvicinamento al Giro”.

Spicca anche il Team Nibali

Per concludere, Pippo Cipriano, ds del Team Nibali ha aggiunto: “il Giro d’Italia è ogni volta una festa. Noi rappresentiamo il Team Nibali, il fatto che Vincenzo sia qui con noi porta in alto il nome della nostra città. Quello che abbiamo visto oggi in Ungheria è stata una grande festa. Il Giro d’Italia a Messina è un traino importante. Per Messina non c’è mai stato uno sportivo come Nibali. Noi siamo soddisfatti di rappresentare il suo nome. Non abbiamo l’ispirazione di far diventare tutti i ragazzi dei campioni, di Nibali ne viene fuori uno ogni 30 anni nel mondo. Ma lavorando con questi ragazzi abbiamo grandi soddisfazioni, li facciamo crescere sani, forti e con dei principi: il ciclismo è una scuola di vita proprio per questo motivo“.