Giro d’Italia, la partenza da Palmi: conto alla rovescia da brividi, inizia la 6ª tappa! | FOTO e VIDEO

12 Maggio 2022 12:56

Il Giro d’Italia riparte dalla Calabria, inizia la 6ª tappa: le immagini e le emozioni alla partenza di Palmi

Dall’Ungheria alla Sicilia, poi attraverso lo Stretto di Messina per sbarcare una notte a Reggio Calabria e ripartire quest’oggi da Palmi. Il Giro d’Italia prosegue la sua scalata, per restare in tema ciclistico, dello Stivale partendo proprio dalla punta più a Sud. Oggi la 6ª tappa, da Palmi a Scalea, una frazione che arriva all’indomani di quella di Messina in cui Vincenzo Nibali ha annunciato il suo ritiro. La trepidante attesa che ha accompagnato il countdown fino alla tarda mattinata si è tramutata in un urlo di passione al momento della partenza: 3… 2… 1… via! Prende il via la 6ª tappa del Giro d’Italia 2022!