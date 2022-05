Giro d’Italia: l’11 maggio chiusi tre svincoli autostradali nel messinese

9 Maggio 2022 17:59

Per favorire lo svolgimento della competizione sarà necessario interdire sulla A20 Messina-Palermo le uscite autostradali di Milazzo, Rometta e Villafranca, tra le ore 12.00 e le ore 15.30

Mercoledì 11 maggio farà tappa nel messinese il 105° Giro d’Italia. La carovana, partendo da Catania, attraverserà un percorso di 174 km concludendo il proprio giro a Messina. Per favorire lo svolgimento della competizione sarà necessario interdire sulla A20 Messina-Palermo le uscite autostradali di Milazzo, Rometta e Villafranca, tra le ore 12.00 e le ore 15.30. Giovedì 12, tra le ore 9.00 e le ore 18.00, sulla A18 Siracusa-Gela rimarrà anche chiuso lo svincolo di Avola in entrata, ma stavolta per consentire i lavori di ripristino degli impianti di illuminazione.