Giro d’Italia, Nibali a Palmi: “giusto ritirarmi a Messina. Etna? Non ha cambiato i miei piani per la corsa” | VIDEO

12 Maggio 2022 13:28

Vincenzo Nibali commenta, prima dell’inizio della tappa di Palmi, la decisione sul suo ritiro: giusto salutare davanti alla sua Messina. L’Etna? Non ha cambiato i suoi piani per la Corsa Rosa

È sempre il più acclamato in tutta Italia, lo è ancor di più quest’oggi a Palmi dopo che ieri, nella sua Messina, Vincenzo Nibali ha annunciato il suo ritiro. Intervistato nella mix zone prima dell’inizio della 6ª tappa, lo “Squalo” ha dichiarato: “sono tranquillissimo, chiuderò la stagione a fine anno, era bello dirlo davanti ai miei tifosi. È l’ultimo giro ma non per questo avrò alcuna motivazione extra, lo vivo con serenità, lo prendo come viene. L’ho detto, sono venuto qui a fari spenti, le ambizioni ci sono, è chiaro che ottenere il massimo diventa più difficile ogni anno che passa. Se una migliore prestazione sull’Etna avrebbe cambiato le cose? No, era già così prima dell’Etna“.