Giro d’Italia, Matteo Sobrero: “in Calabria pubblico caldissimo, mi è mancato durante la pandemia” | INTERVISTA

12 Maggio 2022 15:24

Matteo Sobrero si gode il calore della gente di Palmi dopo le restrizioni degli ultimi anni: il ciclista della BikeExchange-Jayco commenta anche il ritiro di Nibali, un campione da ammirare

Poco prima della partenza della 6ª tappa del Giro d’Italia, da Palmi a Scalea, Matteo Sobrero si è concesso con gentilezza ai microfoni di StrettoWeb per rispondere a qualche domanda. Il ciclista della BikeExchange-Jayco ha sottolineato la splendida atmosfera presente a Palmi quest’oggi: “partenza veloce dall’Ungheria, 3 tappe sono volate. Ieri abbiamo preso per venire qui in Calabria, oggi una bella tappa lungo la costa, cercherò di godermela. Questo è il mio terzo Giro d’Italia. Il primo è stato nel 2020, siamo partiti dalla Sicilia e siamo arrivati anche qui in Calabria. Purtroppo c’erano tante restrizioni, mi aspettavo più calore ma non poteva esserci. L’anno scorso e quest’anno sto apprezzando molto di più il calore della gente, si sente proprio, mi piace molto, il Giro d’Italia è anche questo“.

Impossibile non fare una chiosa finale su Vincenzo Nibali che ieri ha annunciato il ritiro. “Io sono cresciuto guardando Nibali in tv. – ha spiegato Sobrero – Correre nello stesso gruppo con lui è un’emozione. Ha fatto grandi cose, va ammirato. È stato in grado di dire stop al momento giusto, davanti alla sua gente“.