Giro d’Italia, Diego Ulissi: “a Palmi ci torno in vacanza! Nibali? A Messina era il momento giusto” | INTERVISTA

12 Maggio 2022 17:35

Diego Ulissi pronto a tornare a Palmi in vacanza! Il ciclista italiano risponde con il sorriso ai nostri microfoni, ma torna serio nell’omaggiare Vincenz Nibali e la scelta di ritirarsi a fine stagione

“Atmosfera bellissima qui a Palmi, posto meraviglioso, spero presto di venirci in vacanza!“. Diego Ulissi segna Palmi e il mare della Calabria nella sua agenda personale per le vacanze, ma prima… c’è un Giro d’Italia da correre! Il ciclista di Cecina, alfiere dell’UAE Team Emirates, si concede ai microfoni di StrettoWeb per una breve intervista prima della partenza odierna da Palmi, 6ª tappa del Giro d’Italia 2022.

A Ulissi abbiamo chiesto anche un pensiero su Vincenzo Nibali che, nella sua Messina, ha annunciato il ritiro: “credo che Nibali abbia trovato il momento giusto per annunciare la fine della sua carriera. Davanti alla sua gente è qualcosa di estremamente emozionante. Bisogna solo applaudirlo per le grandi emozioni che ha dato al ciclismo, spero che si goda quest’ultimo anno“.