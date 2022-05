Giro d’Italia, che sfortuna per Girmay: il tappo dello champagne gli finisce nell’occhio | VIDEO

17 Maggio 2022 18:05

Biniam Girmay protagonista di un episodio davvero sfortunato: il ciclista africano festeggia il successo a Jesi, ma il tappo dello champagne gli finisce nell’occhio

Dalla gioia al dolore, nello spazio di pochi minuti, giusto il tempo di salire sul podio. Incredibile finale di tappa per Biniam Girmay che prima alza le braccia al cielo sul traguardo di Jesi, primo africano nero a vincere una tappa del Giro d’Italia, poi rischia di farsi davvero male durante i festeggiamenti. Il ciclista eritreo, come molti suoi colleghi in precedenza, ha avuto qualche difficoltà a svitare il tappo dello champagne del vincitore, poi esploso di colpo e finitogli in un occhio. Il ragazzo ha provato ugualmente a festeggiare, seppur visibilmente dolorante e con un occhio chiuso. Al termine della premiazione Girmay ha saltato la conferenza stampa e ogni incontro con i media per essere portato in ospedale.