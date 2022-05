Giro d’Italia, lava una pentola nella fontana dell’Elefante a Catania: allontanata dalla Carovana | VIDEO

13 Maggio 2022 16:38

Un donna, membro della Carovana del Giro d’Italia, è stata filmata a lavare una pentola nella fontana dell’Elefante a piazza Duomo a Catania: il video diventa virale e le costa l’allontanamento

Il Giro d’Italia lascia acqua e sapone in Sicilia, ma anche un po’ di sporco. No, non è un ossimoro. Nelle ultime ore è diventato virale il video di una donna che, con al collo il badge di riconoscimento legato alla Corsa Rosa, lava e sgrassa un pentolone. Non ci sarebbe nulla di male se non fosse che l’azione viene compiuta all’interno della fontana dell’Elefante (u Liotru) della centralissima piazza Duomo di Catania. Il filmato, diventato virale, ha generato una forte indignazione sui social, venendo anche rilanciato da Giorgia Meloni. Purtroppo, qualche critica ingiusta se la sono presa anche Catania e i catanesi, neanche si trattasse di “inciviltà diffusa” ai piedi dell’Etna.

Fortunatamente, ci ha pensato lo stesso Giro d’Italia a chiarire la situazione con un comunicato nel quale si legge: “relativamente al fatto increscioso accaduto ieri in Piazza Duomo a Catania, la Direzione del Giro d’Italia comunica che, una volta appresa la situazione, ha allontanato dalla Carovana la persona responsabile. Il Giro d’Italia si scusa con la Città di Catania e condanna lo sconsiderato gesto di un singolo e vuole sottolineare come la Corsa Rosa abbia sempre prestato grande attenzione alla tutela dei monumenti e dei siti del nostro Paese oltre che a quella dell’ambiente“.