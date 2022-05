Giro d’Italia, Nibali: “sto bene ma non ho mai detto che voglio dare spettacolo sull’Etna”

10 Maggio 2022 11:16

Vincenzo Nibali ironizza sulla sua prestazione nella tappa Avola-Nicolosi: lo “Squalo” risponde con un ironico commento social a chi ipotizza un suo show sull’Etna

Dopo la buona prova nella cronometro in Ungheria, nella quale, pur non essendo un cronoman, è riuscito a limitare i danni rispetto alla maglia rosa Mathieu van der Poel, Vincenzo Nibali è pronto a giocarsi le sue chance nella sua Sicilia. Tanta l’attesa per il passaggio dello “Squalo” sull’Etna, prima salita importante della Corsa Rosa 2022, ma il siciliano potrebbe giocarsela in maniera più conservativa. Si tratta pur sempre delle prime tappe del Giro e le condizioni meteo preannunciate potrebbero rendere complicata ogni azione individuale. Nibali la prende, come sempre, con grande ironia. Rispondendo nella sezione commenti di un articolo, nel quale si legge della volontà del ciclista messinese di fare uno “show sull’Etna“, Nibali afferma: “cambiare titolone… che sto bene si ! Che voglio dare spettacolo sull’Etna non mi risulta di averlo detto“. Si tratta solo di pretattica? Lo scopriremo solo sull’Etna!