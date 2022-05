Palmi si tinge di rosa per il Giro d’Italia: le emozioni prima della partenza! | FOTO e INTERVISTE

12 Maggio 2022 10:12

Il Giro d’Italia lascia la Sicilia per trasferirsi in Calabria: quest’oggi si parte da Palmi. Una festa in rosa con grande afflusso di pubblico

Concluse le due tappe in Sicilia, il Giro d’Italia inizia la sua risalita dello Stivale partendo dalla Calabria. Traghettati da Messina a Villa San Giovanni nella giornata di ieri, i ciclisti sono partiti quest’oggi da Palmi alla volta di Scalea (Riviera dei Cedri), i poli opposti nei quali si snoda la 6ª tappa della Corsa Rosa. StrettoWeb era presente alla partenza per documentare l’attesa e l’atmosfera che si respirava. La cittadina si è tinta di rosa, colore tipico della manifestazione. Importante la risposta di pubblico con persone di tutte le età impazienti di scorgere il proprio ciclista preferito per un selfie o un autografo: in molti sono arrivati dai paesi limitrofi, ma qualcuno è giunto a Palmi anche dal Piemonte! Tanti i curiosi rimasti incantati dallo spettacolo variopinto della carovana ciclistica, c’è una voglia matta di tornare a divertirsi tutti insieme dopo le limitazioni e le difficoltà della pandemia. Il più acclamato di tutti? Ovviamente Vincenzo Nibali, in particolar modo dopo l’annuncio di ieri.