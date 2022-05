Giro d’Italia 2022, a Cavendish la terza tappa in volata: martedì si riparte della Sicilia!

8 Maggio 2022 17:45

Mark Cavendish trionfa nella terza tappa del Giro d’Italia 2022: trionfo in volata per il velocista dell’Isola di Man. Martedì la Corsa Rosa riparte dalla Sicilia

Domenica di relax per i ciclisti del Giro d’Italia che si apprestano a lasciare l’Ungheria per trasferirsi sul territorio italiano, ripartendo martedì dalla Sicilia. Tappa interlocutoria quella che portava da Kaposvar a Balatonfured, 201 km essenzialmente pianeggianti in cui costeggiare il Lago Balaton e il mare d’Ungheria, con qualche lieve ondulazione e l’unica asperità di giornata rappresentata dall’Abbazia di Tihany. Tappa che si accende solo nei km conclusivi, quando le ruote veloci del gruppo preparano la volata finale. La sgasata decisiva la dà Mark Cavendish assistito dal solito Morkov. Completano il podio Arnaud Demare e Fernando Gaviria. Risparmiano le energie i big di classifica: martedì l’Etna li chiamerà al primo grande sforzo della Corsa Rosa 2022.

La classifica generale del Giro d’Italia 2022

1) Mathieu van der Poel 9H43’50”

2) Simon Yates 11”

3) Tom Dumoulin 16”

4) Matteo Sobrero 24”

5) Wilco Kelderman 24”

6) Ben Tulett 24”

7) Toobias Foss 28”

8) Bauke Mollema 28”

9) Pello Bilbao Lopez de Armentia 29”

10) Mauro Schmid 29”

11) Joao Pedro Goncalves Almeida 30”

12) Vincenzo Nibali 30”

13) Richie Porte 33

14) Romain Bardet 35”

15) Richard Carapaz 35”

21) Mikel Landa Meana 44”

23) Jai Hindley 45”

24) Davide Formolo 46”

26) Domenico Pozzovivo 47”

29) Valerio Conti 47”

30) Pavel Sivakov 48”

32) Alejandro Valverde 52”

33) Diego Ulissi 53”

34) Miguel Angel Lopez Moreno 53”

39) Giulio Ciccone 01’01”

40) Attila Valter 01’02”

48) Emanuel Buchmann 01’08”