Giro d’Italia 2022, colpo di scena a Noto: si ritira Miguel Angel Lopez! Astana in mano a Nibali?

10 Maggio 2022 14:07

Miguel Angel Lopez abbandona il Giro d’Italia a causa di un problema fisico riscontrato nella tappa Avola-Etna: Vincenzo Nibali potrebbe essere promosso come capitano

“Durante gli ultimi giorni, stava soffrendo per un infortunio all’anca sinistra. Comunicheremo di più appena sapremo di più dal medico di squadra”. Con queste poche righe, diffuse attraverso i social, il Team Astana annuncia il ritiro di Miguel Angel Lopez, fermatosi a metà della tappa Avola-Etna. La caduta di Noto ha evidentemente peggiorato le condizioni del ciclista, già sofferente per un problema fisico, costretto dunque al definitivo forfait. Cambiano le gerarchie in casa Astana: Vincenzo Nibali, se le gambe lo confermeranno, potrebbe diventare il capitano designato per il Giro d’Italia 2022!