Giro d’Italia, Girmay si ritira: il tappo dello spumante gli costa carissimo

18 Maggio 2022 08:57

Biniam Girmay abbandona il Giro d’Italia: il ciclista eritreo,colpito nell’occhio dal tappo del Prosecco durante i festeggiamenti sul podio di Jesi, lascia la Corsa Rosa in via precauzionale

Vittoria storica, ospedale, ritiro. Pazzesca la parabola di Biniam Girmay al Giro d’Italia 2022. Il 22enne ciclista eritreo ha trionfato in volata sul traguardo di Jesi (primo africano nero a vincere una tappandel Giro), ma é stato protagonista di uno sfortunato episodio: durante la premiazione sul podio, il tappo dello spumante gli é finito nell’occhio. Girmay ha subito avvertito un forte dolore, tanto da non riuscire ad aprire l’occhio correttamente durante la premiazione. Il ragazzo ha saltato la conferenza stampa per fare subito tappa in ospedale. Oggi, in via precauzionale, la Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux ha deciso di non far partire il proprio ciclista che quindi si é ufficialmente ritirato dal Giro d’Italia.