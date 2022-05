Giornalista Rai denuncia 5 dirigenti: “in stanza con collega che soffre di flatulenza”

13 Maggio 2022 13:06

La giornalista si è rivolta alla procura di Roma e ha denunciato alcuni colleghi

Incredibile avventura per una giornalista del Tg1 che ha denunciato alcuni dirigenti di averla spostata d’ufficio per punizione e di averla messa in stanza assieme a un collega che soffre di flatulenza. La conduttrice Rai si è rivolta alla procura di Roma che ha avviato un’inchiesta per stalking, i giornalisti sotto accusa sono 5.

La giornalista racconta di essere stata spostata di stanza a seguito di disguidi tra colleghi e la nuova postazione era da dividere con un collega che “non riusciva a trattenere flatulenze ed eruttazioni“. Inizialmente la Procura aveva chiesto l’archiviazione del caso con il trasferimento del fascicolo al tribunale civile ma il procuratore ha deciso di proseguire nelle indagini nei confronti dei 5 giornalisti.