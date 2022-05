Messina: domani comizio di Giorgia Meloni a Piazza Cairoli a sostegno di Maurizio Croce

31 Maggio 2022 12:21

Domani Giorgia Meloni sarà a Messina e Palermo per le prossime amministrative

Doppio impegno elettorale siciliano, domani, per Giorgia Meloni che sarà a Messina e Palermo per le prossime amministrative. Il presidente di Fratelli d’Italia, alle 12,15 sarà nella Città dello Stretto, in piazza Cairoli, per un’iniziativa a sostegno dei candidati al Consiglio comunale e alle municipalità di Fdi e del candidato sindaco Maurizio Croce. Saranno presenti Elvira Amata, capogruppo di FdI all’Ars, Ella Bucalo, deputato nazionale, l’assessore regionale del turismo Manlio Messina, Salvo Pogliese, coordinatore regionale della Sicilia orientale, Fabio Roscani, presidente di Gioventù Nazionale. Alle 17 Giorgia Meloni sarà a Palermo dove, in piazza Verdi, partecipera’ a un’iniziativa elettorale a sostegno del candidato a sindaco del centrodestra, Roberto Lagalla.