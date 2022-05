19 Maggio 2022 13:24

Il cordoglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria per il lutto del Consigliere delegato Salvatore Fuda

Lutto per il sindaco di Gioiosa Jonica e Consigliere Metropolitano delegato, Salvatore Fuda, per la morte del padre. La Città Metropolitana di Reggio Calabria, il sindaco facente funzioni Carmelo Versace e l’intero consiglio metropolitano esprimono “sentimenti di sincero cordoglio e vicinanza nei confronti del Consigliere Metropolitano delegato Salvatore Fuda, per la scomparsa del caro padre”.