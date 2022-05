7 Maggio 2022 14:41

Gioia Tauro, manifestazione di protesta contro la Regione: “no al raddoppio del termovalorizzatore, pronti alla battaglia per evitare questo scempio”

Si è svolta questa mattina a Piazza Duomo a Gioia Tauro la protesta contro la Regione Calabria e la scelta di raddoppio del termovalorizzatore di contrada Cicerno per cercare di trovare una soluzione all’annosa emergenza dei rifiuti. Cittadini, sindaci e istituzioni si sono dati appuntamento questa mattina dopo la riunione organizzativa tenutasi a Cinquefrondi. lo scorso 5 maggio. “E’ solo l’inizio di un percorso – promettono gli organizzatori- che vogliamo rilanciare e che non sarà di certo breve: il prossimo passo sarà la convocazione di un’assemblea pubblica che provi a ricostruire un movimento che , partendo dalla netta opposizione a queste opere e a queste logiche, immagini e disegni collettivamente un futuro altro per questa terra, che non può più essere né discarica di rifiuti né terra di conquista per gruppi economici in cerca di territori da devastare”,