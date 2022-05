Giacomo Triglia, è reggino il regista del video di “Alla Salute”: il rapporto con Jovanotti e il legame con la Calabria | INTERVISTA

11 Maggio 2022 15:34

L’intervista al regista Giacomo Triglia, che sta realizzando il video dell’ultimo brano di Jovanotti: il professionista che rappresenta un orgoglio per Reggio e la Calabria

Un calabrese protagonista della clip di “Alla salute”, ultimo brano di Jovanotti. Si chiama Giacomo Triglia ed è il regista del video legato alla canzone che Lorenzo Cherubini è pronto a lanciare. Prima Scilla, poi Gerace, la scelta è stata dettata da ovvi motivi: “si tratta dei due borghi più belli e sicuramente più turistici della Calabria”. Una terra a cui ormai il noto cantante è molto affezionato, in cui ha trovato una grande accoglienza. Anche con il regista originario di Reggio Calabria c’è un grande rapporto: i due si sono conosciuti al Jova Beach Party di Roccella Jonica grazie alla sponda di Brunori Sas, da quel momento hanno iniziato a collaborare fino ad arrivare ai lavori di questi giorni.

Triglia è comunque un professionista riconosciuto a livello nazionale ed ha già collaborato con altri artisti di grande livello in Italia: dai Zero Assoluto, passando per Ligabue, i Maneskin e Francesca Michielin. Si tratta di una nuova importante esperienza che arricchisce un curriculum già ricco. Di seguito l’intervista rilasciata ai microfoni di StrettoWeb.