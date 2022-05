Gerace, Consiglio Comunale approva bilancio: “non ci sarà aumento tasse”

28 Maggio 2022 10:08

E’ stato evidenziato che “il rendiconto di gestione è in salute”

Il Consiglio Comunale della Città di Gerace ha approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2021 con i voti della Maggioranza guidata dal Sindaco Giuseppe Pezzimenti. In apertura dei lavori il Vice Sindaco Rudi Lizzi ha rappresentato ai Consiglieri intervenuti che il revisore dei conti ha dato parere positivo, e l’Assessore Salvatore Galluzzo ha evidenziato che “il rendiconto di gestione è in salute”, di conseguenza il documento economico è stato posto al vaglio e approvato con l’astensione dei tre consiglieri di minoranza. È seguita l’approvazione dell’aliquota dell’Imu riferita al 2022 che, per come sottolineato dal Vice Sindaco Lizzi e dall’Assessore Galluzzo “rimane invariata rispetto agli anni precedenti, quindi non vi è alcun nessun aumento della tassazione per i nostri concittadini”. Un risultato ritenuto “ampiamente positivo” dai Consiglieri di Maggioranza che hanno votato compatti e, insieme a loro, anche il consigliere di minoranza Giuseppe Macrì, mentre gli altri due consiglieri di opposizioni di sono astenuti.

Il gruppo di maggioranza ha votato positivamente anche in favore dell’Irpef per l’anno di imposta 2022, che è rimasta invariata rispetto agli anni precedenti. In questo caso la minoranza si è astenuta. Ultimo punto all’ordine del giorno approvato coni voti della Maggioranza e l’astensione dell’opposizione è stato quello riferito al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e delle tariffe per l’applicazione della Tari per il 2022. Anche in questa circostanza il trend positivo della raccolta differenziata ha consentito all’Amministrazione Pezzimenti di ottenere importati risultati con una ricaduta positiva per i cittadini di Gerace. Sul punto il responsabile del settore economico Giulio Cusato ha evidenziato che c’è stato un abbattimento dei costi e un introito per il Comune grazie al percorso virtuoso che è in corso con la raccolta differenziata. Sul punto l’Assessore Galluzzo ha aggiunto che la diminuzione dei costi è dovuta anche al servizio garantito dai lavoratori comunali e alla continua ascesa percentuale di differenziata che consente a Gerace di avere una Tari molto più bassa rispetto ad altri Enti Locali.