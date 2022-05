Gas, il ministro Carfagna: “i nuovi rigassificatori vengano collocati al Sud, è l’asset più importante su cui investire”

13 Maggio 2022 12:19

Energia: le parole del ministro Mara Carfagna sui rigassificatori

“I nuovi scenari determinati prima dalla pandemia e poi dalla guerra in Ucraina, con la crisi energetica, la crisi agroalimentare, la necessita’ di reindustrializzare l’Europa rendono il Mezzogiorno l’asset piu’ importante su cui investire in questo momento“. Lo ha detto il ministro per il Sud Mara Carfagna intervenendo al Forum ‘Verso Sud’ che ha organizzato a Sorrento assieme al Forum Ambrosetti, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. “Perche’ e’ al Sud che le rinnovabili hanno maggiori margini di sviluppo – ha aggiunto – e maggiore resa. E’ a Sud che dovremmo immaginare di collocare i nuovi rigassificatori per trasformare il gas naturale liquefatto che viene e che verra’ sempre di piu’ dall’America ma anche da altri Paesi del mondo”. Secondo Carfagna: “E’ il Sud che deve rafforzare il suo ruolo di interlocutore privilegiato con i paesi del Mediterraneo, deve essere un hub energetico naturale per l’approvvigionamento di gas in arrivo dall’Africa e dal Medio Oriente non solo per l’Italia, ma per l’intera Europa“.