Gallo e la cittadinanza onoraria, Nucara: “Falcomatà ha fatto più danni dei terremoti”

6 Maggio 2022 13:46

Parole molto dure dello storico deputato reggino nei confronti del sindaco sospeso Giuseppe Falcomatà in merito alla scelta di insignire a Luca Gallo la cittadinanza onoraria di Reggio Calabria

Fa discutere ancora la scelta dell’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria di assegnare la cittadinanza onoraria al presidente della Reggina, Luca Gallo. Molto duro nei confronti del Sindaco Giuseppe Falcomatà su questa vicenda è stato Francesco Nucara, storico deputato reggino ed ex leader del Partito Repubblicano. Il patron amaranto “ieri è stato arrestato, e sarà un problema della magistratura stabilire eventuale commissione di reati. Quello che non può stabilirà la magistratura è il giudizio politico su Falcomatà. Ha fatto più danni alla città lui che i terremoti del 1783 e del 1908”.

Lo storico dirigente Nucara critica il fatto che Falcomatà decise di assegnare questo importante riconoscimento in piena campagna elettorale e per motivi che non sono così significativi. Fino a quel momento il presidente Gallo aveva prelevato la società di Mimmo Praticò e ottenuto nel giro di un anno e mezzo la promozione in Serie B. “Non si distribuiscono cittadinanze onorarie per acchiappare qualche voto – afferma ancora – . Si dovrebbe farne a meno visto che a Reggio votano pure i morti. Amara terra mia. Dopo il sindaco condannato e sospeso, in tilt pure l’università e sospesi rettore e prorettore e ora pure lo sport. Non c’è pace tra gli ulivi”.