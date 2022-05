Reggina, il Presidente del Coni Condipodero: “la B è altra cosa, spero in meno feriti possibili” | VIDEO

12 Maggio 2022 19:36

C’è fermento per la Viola, con la febbre playoff, è c’è ansia e preoccupazione per la Reggina, il cui futuro è incerto per via dell’arresto del Presidente Gallo: di questo abbiamo parlato con il Presidente del Coni Calabria Condipodero

Sport è tanto, tutto, troppo. Per parlarne, in ogni sua sfaccettatura, servirebbero mesi. A Reggio Calabria, però, è qualcosa di ancora superiore. Non solo in termini meramente fisico-atletici, ma anche per ciò che concerne l’aspetto passionale, del coinvolgimento popolare. E la conferma la vediamo in questi giorni, con le due massime essenze cittadine che vivono umori opposti: c’è fermento per la Viola, con la febbre playoff, è c’è ansia e preoccupazione per la Reggina, il cui futuro è incerto per via dell’arresto del Presidente Gallo. Di questo abbiamo parlato con il Presidente del Coni Calabria Condipodero, presente all’evento “Lo sport nel panorama reggino, una visione sul futuro” tenutosi all’Università Dante Alighieri. Di seguito le sue parole.