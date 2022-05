Reggina, il futuro è adesso: corsa contro il tempo tra quella data cruciale e i nuovi investitori

6 Maggio 2022 16:47

Serve una corsa contro il tempo per salvare la Reggina. Forse neanche un miracolo, ma qualcosa di più. La situazione

Il futuro è oggi. Anzi già ieri. Di adesso. Non di domani, di dopodomani, della prossima settimana. Ma di oggi, ora, adesso. La Reggina non può perdere altro tempo per scongiurare una tragica fine, purtroppo da prendere in considerazione. Non lo si vuole pensare, immaginare, scrivere o affermare, ma è la realtà. Serve una corsa contro il tempo per salvare il club amaranto. Forse neanche un miracolo, ma qualcosa di più. In attesa che l’amministratore giudiziario, come da lei affermato, prenda contezza della situazione, la data da cerchiare in rosso sul calendario amaranto è una e una sola, ormai lo sanno anche i muri: 16 maggio. Quello è l’ultimo giorno utile per provvedere al saldo degli stipendi ai tesserati, con relativi contributi Inps e Irpef. Quella, detta in termini più crudi, è la spartiacque per il futuro della Reggina, quella della possibile rinascita o della morte.

Motivi? Facile. La Reggina ha già pagato, con una penalizzazione e un deferimento, il mancato saldo delle scadenze federali del 16 febbraio. Qualora dovesse ripetersi nell’immediato, e cioè in questo caso il 16 maggio, diventerebbe recidiva. Entrerebbero quindi in gioco altri meccanismi. Cosenza, Vicenza e Alessandria, ad esempio, non è da escludere che possano chiedere l’ultimo posto in classifica per la squadra amaranto. Ma non è tutto. Mancato pagamento di queste spettanze, infatti, significherebbe anche impossibilità a proseguire nel saldo delle scadenze successive e impossibilità ad iscriversi al successivo campionato, quindi scomparsa.

Scenario agghiacciante fino a 48 ore fa, ma adesso, purtroppo, prevedibile. Si deve lavorare affinché non diventi scontato, almeno fino a che sarà possibile. L’ammontare di stipendi e incentivi all’esodo per la scadenza del 16 maggio è di circa 3,5 milioni di euro, somma da versare per evitare il peggio. Questo denaro, attualmente, è in cassa Reggina? Se il Presidente Gallo l’aveva già immesso prima dei fatti di ieri, allora può essere utilizzato per queste operazioni, “traghettate” dagli addetti in questione. Se invece non dovesse essere così, e quindi non dovessero esserci abbastanza risorse, l’unica soluzione per scongiurare l’oblio sarebbe trovare uno o più acquirenti disposti in 10 giorni (quelli che mancano da qui al 16) a sobbarcarsi i debiti imminenti e a salvare il club, anche senza per forza procedere all’immediato atto di acquisizione, per cui servono i tempi che servono (visione dei bilanci, delle strutture e tutto il resto). Ma chi fa questo, chi cioè procede all’immediato saldo delle scadenze del 16 maggio senza grosse garanzie sul futuro, lo fa perché probabilmente è intenzionato a garantire un futuro alla Reggina.

Domanda: c’è qualcuno? Al netto delle continue smentite di Gallo, qualcosa si muoveva già. Le conferme, anche da noi verificate, non mancano. Intorno alla Reggina c’è movimento e, adesso, il Presidente non potrà far altro che lasciare passaggio libero a chi vorrà diventare protagonista. L’amministratore giudiziario, in tal senso, sarà colui che dovrà dare l’ok nel caso in cui qualcuno intensificasse la cosa. Che dovrà dare l’ok affinché la società che detiene le quote della Reggina dia l’autorizzazione alla cessione. Secondo quanto verificato, l’interesse c’è, e si tratta di imprenditori medio-grandi, personaggi cioè che sarebbero anche in grado, per capacità economiche, di versare in poche ore quei 3-4 milioni necessari a saldare le scadenze del 16 maggio per poi avere il tempo giusto per pianificare tutto il resto. La domanda, però, è: si prenderanno questa bella gatta da pelare? Si prenderanno cioè il rischio di sobbarcarsi debiti, immediati e futuri, nonostante una situazione economica incerta e non florida e nonostante non si sia a conoscenza di cosa possa riservare il futuro? Solo i giorni a seguire lo chiariranno, ma ora è già tardi.