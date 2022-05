Reggina, Brunetti: “mantenere la Reggina B lo ritengo quasi un obbligo, ma serve velocizzare”

10 Maggio 2022 19:02

Le parole del Sindaco f.f. del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti sul futuro della Reggina dopo l’arresto del Presidente Luca Gallo

“Quando viene arrestata una persona non fa mai piacere. Allo stesso tempo chiedo un attimo di aspettare perché le inchieste devono essere completate. Siamo garantisti per natura. Ovviamente gli elementi che sono venuti fuori dalle notizie di giornale non sono incoraggianti, ma va rispettato il lavoro della Magistratura ma anche del Presidente Gallo, che deve avere le possibilità di difendersi e di chiarire la sua posizione”. E’ questa la posizione del Sindaco f.f. del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti in merito alla vicenda Luca Gallo.

Il primo cittadino facente funzioni ha parlato della situazione ai microfoni di Radio Gamma No Stop, spiegando che “il Sindaco f.f. della città metropolitana Carmelo Versace ha avuto già un’interlocuzione con l’amministratore giudiziario, la dottoressa Perna, che ci ha assicurato che in settimana scenderà in città e ci ha garantito che avremo un incontro per chiarire la posizione. La Reggina è un patrimonio di città e Provincia che va tutelato. Siamo già passati da queste cose, non molto tempo fa, e siamo rimasti bruciati. Bisogna evitare il peggio per la società. Ricordate quando c’era la Reggina in Serie A? Eravamo tutti i giorni sui canali nazionali perché veniva proiettata di continua anche l’immagine della città. C’era un giro e una movimentazione economica intorno alla Serie A che faceva impressione, in positivo”.

Per questo Brunetti si sente di ribadire con forza che “riuscire a mantenere la Serie B lo ritengo quasi un obbligo. Le istituzioni devono creare le condizioni interlocutorie tra la dottoressa Perna e investitori che intendono acquisire il club. Questo è il compito dell’Amministrazione Comunale oggi, spero non ne subentrino altri come quello di Falcomatà 5 o 6 anni fa”. Il Sindaco poi tiene a precisare che “con la dottoressa bisognerà velocizzare, dare delle priorità. Ci sono delle scadenze perentorie, che non possiamo bucare. Ci sono pendenze economiche da rispettare che la società deve capire se può affrontare o meno e poi quella di giugno per l’iscrizione al nuovo campionato”.