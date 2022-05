25 Maggio 2022 12:07

Fuscaldo: l’uomo, 87enne, soffre di demenza senile

Apprensione da ieri a Fuscaldo, in provincia di Cosenza, per la scomparsa di un 87enne che da ieri mattina ha fatto perdere le proprie tracce. L’uomo, Alessandro Leon Fascetti, si è allontanato ieri mattina da casa intorno alle ore 7:00 a piedi, con un bastone e senza documenti. L’uomo soffre di diverse patologie tra cui la demenza senile: al momento della scomparsa era vestito come si può vedere in foto.