Torna il Frecciarossa notturno tra Milano e Reggio Calabria per il 2 giugno

19 Maggio 2022 18:13

Frecciarossa: saranno due al giorno i collegamenti, l’1 e il 5 giugno, con partenze da Reggio Calabria e Milano

Tornano i Frecciarossa notturni tra Milano e la Calabria in occasione delle partenze per il ponte del 2 giugno.

Nelle giornate dell’1 e del 5 giugno, quattro nuovi collegamenti di Trenitalia (Gruppo FS) permetteranno di muoversi fra Milano e la Calabria con il comfort e i servizi Frecciarossa, viaggiando di notte e arrivando al mattino seguente.

Il Frecciarossa notturno partirà l’1 e il 5 giugno da Milano Centrale alle 21.20, con arrivo a Reggio Calabria alle 8.03 della mattina seguente. La partenza da Reggio, sempre l’1 e il 5 giugno, è invece fissata alle 21.37, con arrivo a Milano alle 8.45 della mattina seguente.

Disponibile nei sistemi di vendita di Trenitalia il Frecciarossa notturno ferma a Milano Rogoredo, Reggio Emilia AV, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella e, in Calabria, a Paola, Lamezia Terme Centrale, Rosarno e Villa S. Giovanni.

Per raggiungere la Sicilia, inoltre, è possibile usufruire delle navi veloci di Blujet (Gruppo FS Italiane) in connessione con il Frecciarossa da Villa San Giovanni, per un facile interscambio fra i due mezzi di trasporto. Un servizio che si aggiunge alle Frecce e Intercity che collegano nord e sud del Paese per un’offerta sempre più flessibile e attenta alle esigenze di mobilità delle persone che, viaggiando di notte, potranno dedicare maggiore tempo allo svago e alla famiglia durante il lungo ponte del 2 giugno.