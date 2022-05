Forte vento a Reggio Calabria, le raffiche spezzano numerosi alberi

6 Maggio 2022 14:34

Reggio Calabria, parecchi i disagi che sta causando in queste ore il forte vento di scirocco

Il forte vento che sta soffiando in queste ore sulla città di Reggio Calabria, sta causando parecchi danni. Già questa mattina era caduto un ramo in via Emilio Cuzzocrea e successivamente un grosso albero in via Carrera, proprio all’uscita dell’autostrada ma è stato prontamente rimosso per non causare disagi alla viabilità.

Un altro crollo di un albero si è registrato nella Villetta di Viale Galileo Galilei. Per fortuna non si sono registrati danni a persone o cose in nessuno dei crolli.

E’ di pochi minuti fa la notizie che un altro albero è caduto a causa del forte vento, sulla Jonio-Tirreno in provincia di Reggio Calabria e precisamente tra Melicucco e Polistena. Sul posto l’Anas che sta mettendo in sicurezza l’area.