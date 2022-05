Giornata formativa per i Consulenti del Lavoro: l’evento che ha unito Reggio e Messina

25 Maggio 2022 13:59

Ancl Sindacato Consulenti del Lavoro: l’esito della giornata formativa tenutasi il 23 maggio all’Hotel Exlcelsior

Si è registrata grande partecipazione dei Consulenti del Lavoro alla giornata formativa dello scorso 23 maggio, organizzata dalle Unioni Provinciali di Reggio Calabria e Messina dell’Ancl. Il gemellaggio ha creato un “ponte di collaborazione” tra le Associazioni Sindacali delle Province dello Stretto, riuscendo a fare incetta di prenotazioni e arrivando in breve tempo al sold-out. Oggetto del Convegno sono state le attività ispettive, il nuovo codice di comportamento dei dipendenti dell’Ispettorato del Lavoro e il nuovo potere di vigilanza dell’Ente sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Altro argomento, che ha suscitato grande interesse tra i partecipanti, è stato quello relativo al “famigerato” Durc, il documento di regolarità contributiva che le aziende devono esibire per poter partecipare a bandi pubblici, eseguire lavori edili, accedere a agevolazioni, incentivi, sovvenzioni e molto altro ancora.

All’apertura dei lavori la presentazione delle Presidenti delle UP Ancl di Reggio Calabria e Messina, Marilena Gatto, che è anche consigliere Nazionale, e Maria Faranda le quali hanno manifestato l’intenzione di proseguire nel progetto vincente del gemellaggio e della cooperazione tra le due Province per la realizzazione di altre importanti iniziative comuni. Lo spessore dei relatori ha impreziosito la giornata formativa: moderatore il coordinatore del Centro Studi Nazionale Ancl Francesco Lombardo che ha presentato gli interventi del Direttore dell’Ispettorato di Reggio Calabria Giuseppe Patania, della Responsabile dell’Ufficio organizzativo di vigilanza Antonia Quattrone e del componente del Centro Studi Nazionale Ancl, Michele Siliato. La manifestazione, sponsorizzata da Teleconsul, è stata preceduta dal saluto del Presidente Regionale dell’Ancl Beniamino Scarfone, dal Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Messina Maurizio Adamo e dalla Presidente della Associazione Giovani Reggio Calabria Caterina Brianti, che ha portato il saluto del Presidente Nazionale Fabrizio Bontempo.