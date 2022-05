Twitter, metà dei follower di Joe Biden sono account fake

18 Maggio 2022 12:26

L’analisi riportata da Newsweek ha messo in luce il fatto che il 49,3% degli account che seguono il profilo Potus, appunto quello di Joe Biden, sono in realtà falsi, finti, generati automaticamente dal sistema

Secondo quanto riportato da Newsweek, la metà degli attuali 22,3 milioni di follower del Presidente Usa Joe Biden sarebbero Bot, account fake. E’ quanto emerso dai risultati di un tool di verifica fornito dalla società di software SparkToro. Questa analisi ha messo in luce il fatto che il 49,3% degli account che seguono il profilo Potus, appunto quello di Joe Biden, sono in realtà falsi, finti, generati automaticamente dal sistema. Questo è stato possibile verificarlo in base a dati “misteriosi”, come le immagini del profilo, problemi di posizione i nuovi utenti.

Il problema era stato sollevato proprio in questi giorni da Elon Musk, in trattativa per acquistare il social network. “La mia offerta era basata sul fatto che i filing di Twitter alla Sec fossero accurati. Ieri il Ceo di Twitter ha pubblicamente rifiutato di provare che gli account ‘fake’ o ‘spam fossero inferiori al 5%. Questa operazione non può andare avanti fino a quando non lo farà”. Secondo il fondatore di Tesla i profili falsi “potrebbero essere molto più alti” del 20%, che già rappresenta “quattro volte” quelli indicati da Twitter. “Mi sembra che Twitter dovrebbe apprezzare una validazione esterna se le sue affermazioni sono vere”.