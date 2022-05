Calabria, Parentela (M5S): “il finocchio di Isola Capo Rizzuto ottiene il riconoscimento IGP”

10 Maggio 2022 15:22

Calabria, le parole del deputato del M5S Paolo Parentela sul finocchio di Isola Capo Rizzuto

“Il finocchio di Isola Capo Rizzuto ha ottenuto il riconoscimento Igp (Indicazione geografica protetta) grazie all’impegno del Comitato promotore, con cui mi congratulo e che ringrazio tanto“. Così su Facebook il deputato calabrese del M5S Paolo Parentela. “E’ un traguardo che premia la tenacia e la costanza dello stesso Comitato – aggiunge -, che per anni ha seguito la pratica, e che porta a quota 20, nel complesso, le Dop e Igp della nostra terra, sempre più in crescita per la qualità dell’agroalimentare. Tuttavia, dobbiamo proseguire il lavoro per superare gli ostacoli e problemi del territorio crotonese; soprattutto la carenza idrica, la quale colpisce i produttori e tutta l’agricoltura di quella fascia costiera, che invece ha potenzialità enormi”. “Come M5S, in Regione ci stiamo già impegnando per aggiornare la normativa sui consorzi di bonifica – sottolinea Parentela -, in parallelo, a livello nazionale stiamo spingendo al fine di aumentare i fondi per l’ammodernamento delle infrastrutture irrigue”. “Continuiamo a batterci – conclude – per dare strumenti e opportunità agli agricoltori della Calabria, i quali meritano ascolto, attenzione e sostegno, che da noi avranno sempre. Crediamo, infatti, che natura, agricoltura e cultura siano le risorse più preziose della nostra regione“.