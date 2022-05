Amici 2022, Lamezia Terme fa il tifo per Luigi Strangis: pronto il maxischermo per la finale!

13 Maggio 2022 11:53

Lamezia Terme è pronta a fare il tifo per Luigi Strangis nella finale di Amici 2022: in corso Numistrano verrà installato un maxischermo per seguire l’intera puntata tutti insieme

Tutto pronto per la finalissima di Amici 2022 di domenica 15 maggio, con gli ultimi ragazzi rimasti in gara pronti ad aggiudicarsi la vittoria del famoso talent show di Canale 5 e vedere spiccare il volo alle proprie carriera. Finale spostata da sabato a domenica, in via eccezionale, per evitare la concomitanza con la finale dell’Eurovision Song Contest. La Calabria intera farà il tifo per Luigi Strangis, cantante di 21 anni originario di Lamezia Terme. Nella sua città natale, in occasione della finalissima, scenderanno tutti in strada per guardare la puntata finale di Amici e fare il tifo per lui. Domenica sera, infatti, sarà allestito un maxischermo su corso Numistrano che trasmetterà la puntata live: la speranza è che per Luigi e per Lamezia Terme sia una serata da ricordare!