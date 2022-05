12 Maggio 2022 15:09

Ficarra, chiusa al transito la strada provinciale 145 nel tratto compreso tra la via Logge e la via Gebbia. L’ordinanza avrà vigore domenica 22 maggio 2022, dalle ore 13.00 alle 22.00

La III Direzione “Viabilità Metropolitana” della Città Metropolitana di Messina ha disposto la chiusura al transito della strada provinciale 145 Brolo – Ficarra nel tratto compreso tra la via Logge e la via Gebbia, ricadente nel territorio del Comune di Ficarra. L’ordinanza avrà effetto domenica 22 maggio 2022 ed è stata emanata in concomitanza della manifestazione “Sapori della terra e del territorio”.

Si suggeriscono i seguenti percorsi alternativi:

– Ficarra (località Gebbia) – Sinagra – Ponte Naso – Brolo e viceversa;

– Ficarra (località Gebbia) – Matini – Lacco – Brolo e viceversa;

– Ficarra (località Gebbia) – Sauro – Indali – Brolo e viceversa;

– Ficarra (località Logge) – Brolo