Reggio Calabria, tra passione e devozione: il Fiat 500 Club si raduna al Santuario di Natuzza | FOTO

2 Maggio 2022 12:50

Nella giornata di ieri a Paravati, presso il Santuario della Madonna creato in onore di Natuzza Evolo, si è tenuto il Memorial Vincenzo Fogliaro organizzato dal Fiat 500 Club Italia Coordinamento di Reggio Calabria

E’ stato un Primo Maggio all’insegna della passione, ma anche della devozione e del ricordo. Nella giornata di ieri infatti a Paravati, in provincia di Vibo Valentia, si è tenuto il 9° raduno Fiat 500 – Memorial Vincenzo Fogliaro, organizzato dalla sezione di Reggio Calabria. Lo scenario è stato quello del meraviglioso Santuario della Madonna dedicato a Natuzza Evolo, la famosa mistica a cui molti fedeli calabresi sono devoti. L’evento è stato possibile anche grazie all’impegno del sindaco di Mileto, Salvatore Fortunato Giordano, del vicesindaco Francesco Ciccone e a Padre Michele, il quale dopo la messa ha benedetto i 500isti presenti e le loro vetture d’epoca.

“Ringrazio Enzo Polimeni, fiduciario del Fiat 500 Club sezione di Reggio Calabria, per aver scelto la nostra comunità per il ritrovo dell’associazione – ha affermato il sindaco Giordano – . Questa giornata è inoltre dedica a Mamma Natuzza, cui siamo orgogliosamente devoti e sensibili. Comunico che il 6 agosto sarà consacrata anche la Chiesa, quindi la manifestazione di oggi viene fuori dopo un periodo di stop dovuto al Covid e rappresenta un momento di rinascita per la nostra città”. E’ seguito poi il ringraziamento dell’organizzatore Enzo Polimeni che ha ringraziato l’Amministrazione Comunale e gli appassionati presenti, provenienti da tutta la Calabria e qualcuno anche dalla Sicilia.

Tantissime le auto d’epoca giunte sul posto già dalla mattina, mentre nel pomeriggio l’evento si è spostato nel vicino Comune di San Costantino dove i partecipanti hanno degustato gratuitamente il grande buffet di dolci e ricordato il 500ista Vincenzo Fogliaro. Non c’è dubbio quindi che quella di ieri sia stata una giornata davvero speciale, ma le sorprese del Fiat 500 Club sezione di Reggio Calabria non finiranno qui, anche grazie all’iniziativa “Tutti pazzi per la 500 in Tour 2022” che sta raccogliendo un enorme successo a livello provinciale, e non solo.