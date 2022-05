C’è un pezzo di Reggina in Serie A: Baroni e Giacchetta esultano, la festa di Lecce e Cremonese può partire

6 Maggio 2022 23:21

Per Lecce e Cremonese la festa Serie A può partire. E c’è anche un pezzo di Reggina, con mister Baroni in Salento e il DS Giacchetta in Lombardia

La festa Serie A può partire. Lecce e Cremonese sono matematicamente in massima serie. Dopo 3 anni i salentini, dopo ben 26 i grigiorossi. Ai pugliesi basta Mayer per far esplodere un Via del Mare bellissimo, che salta e canta al gol dell’1-0 e soprattutto al fischio finale. Ai lombardi serviva sbancare Como e avere buone nuove da Perugia, che nel finale batte il Monza e lo lascia al terzo posto. E in questa Serie A c’è anche un pezzo di Reggina: perché la conquista mister Baroni col Lecce e, soprattutto, chi a Reggio è diventato una bandiera, Simone Giacchetta, che da DS della squadra allenata da Pecchia è diventato assoluto protagonista. E in un momento storico tristissimo per i colori dello Stretto, splende sempre di luce propria la stella amaranto in giro per l’Italia e non solo. E da nord a sud, dalla Lombardia al Salento, la festa può partire. Alcune foto delle immagini subito successive alla matematica Serie A.