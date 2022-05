Palermo, ipoteca sulla finale playoff: show a Salò, è 0-3 nella gara d’andata

25 Maggio 2022 23:01

L’andata della seconda semifinale playoff di Serie C è nettamente appannaggio del Palermo, che regola la Feralpisalò a domicilio per 0-3

Terza una, terza l’altra. Uno tra i pochi punti in comune, oltre al sogno di raggiungere la Serie B. Perché la prima è una giovanissima società del Nord Italia che rappresenta una cittadina di poco più di 10 mila abitanti, l’altra è invece una delle piazze più storiche e importanti del nostro calcio, tra le massime rappresentante del profondo Sud. Feralpisalò e Palermo si sono affrontate questa sera, nell’andata di una delle due semifinali playoff di Serie C. E a prevalere, nettamente, sono stati i rosanero, che hanno messo un’ipoteca sulla finale con uno 0-3 netto e senza attenuanti. La svolta della gara è a ridosso dell’intervallo, con le reti di Brunori e Floriano che indirizzano il match e permettono ai siciliani di gestire, fino al tris di Soleri all’86’. Ora, al ritorno, basterà gestire e poi sognare il ritorno in B nell’ultimo atto.